«Мозг деградирует»: нарколог Шуров объяснил резкую смену имиджа Глюкозы

Поклонники певицы Глюкозы обратили внимание на резкое изменение образа и поведения артистки. О том, с чем связана ее кардинальная трансформация, рассказал нарколог Василий Шуров.
По мнению эксперта, в резком изменении певицы виноваты наркотики: врач считает, что никакие душевные переживания или таблетки не могут влиять на человека подобным образом.
Шуров вспомнил скандальное выступление артистки в Красноярске, на котором она шокировала аудиторию, а позже отказалась проходить освидетельствование в аэропорту.
Нарколог назвал певицу «неумной и распущенной», а также отметил, что ее дочь с трудом закончила девять классов.
— Она конкретная наркоманка, которая употребляет определенные вещества, растормаживающие мозг, что она и продемонстрировала в танцах. Это не может быть связано ни с алкоголем, ни с чем другим. Как могут обычные душевные терзания вылиться в извивания под техно-музыку? Наркотики вызывают деградацию мозга, человек ведет себя эксцентрично. Все странное ему кажется оригинальным, — заявил доктор в беседе со Starhit.
В марте Глюкоза шокировала поклонников странным внешним видом и поведением. Она опубликовала полуобнаженные кадры из душа. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, о чем может говорить подобное поведение.
Другой связанный с певицей скандал случился в конце июля, когда она чуть не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске. Со слов зрителей, во время выступления артистка не попадала в ноты и трогала себя в районе паха.
На фоне случившегося музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что после такого концерта карьера Глюкозы должна быть закончена.