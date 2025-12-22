Свет отбирают, а город должен потерпеть: Кишинёв снова погружают в темноту — список улиц, где отключат электричество

Об отключениях, связанных с запланированными работами, сообщает поставщик.
Ботаника:
ул. Индепенденцей, 26 — в промежутке с 08:50 до 13:00.
Центр:
Шт. чел Маре, 65−67, Тигина, 34, 67 — в промежутке с 08:50 до 13:00.
ул. Г. Менюк, 3, Г. Асаки, 4, шос. Хынчешть, 2, 2/1, 2/2, 4, 22A, 62/2, 64, В. Дическу, 45, 47, 49, пер. В. Дическу, 12 — в промежутке с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
ул. А. Лупан, 2, 2/1, 4, В. Бадиу, 17, Б. Орхей, 4, 5/1, К. Орхеюлуй, 71, 75a, 77, 79, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, 89/3, 89/4, 89/6, Г. Мадан, 1−13, 23−43, 2−4, 4A, 4B, 6−10, Хотин, 2−4, M. Исанос, 2, Путней, 26−48, 27−45, 45A, В. Комаров, 2, 8, 9−11, пер. В. Комаров, 4−6, 9, 10 — в промежутке с 09:20 до 16:00.
ул. А. Дога, 24/1, 26, 32, К. Мошилор, 20 — в промежутке с 09:20 до 15:00.