Roblox подал заявку на регистрацию товарного знака Robux

Разработчик игровой платформы Roblox подал заявку в Роспатент — компания намерена зарегистрировать товарный знак названия внутриигровой валюты Robux.

Обращение появилось 18 декабря 2025 года от организации «Роблокс корпорейшн». Знак оформляется по четырем классам международной классификации товаров и услуг.

Среди них — программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, услуги развлечений и разработка видеоигр, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители игровой платформы заявили о готовности постепенно скорректировать свою работу, чтобы привести ее в соответствие с требованиями российского законодательства.

3 декабря ведомство ограничило доступ к Roblox на территории России. Причиной блокировки стало распространение материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, отметила, что за день ей пришло около 25 тысяч жалоб от граждан. Она пообещала собрать полученные сообщения и направить их в Роскомнадзор.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

