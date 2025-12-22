Ефимов: проект КРТ создаст новые центры притяжения у станции МЦК Лихоборы

В северной части Москвы, в районе Коптево, у станции Лихоборы Московского центрального кольца (МЦК) планируется реорганизация неэффективно используемой территории. Соответствующий проект комплексного развития территории (КРТ) был опубликован на сайте mos.ru, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город проработал проект КРТ, благодаря которому преобразится более двух гектаров территории в проезде Черепановых возле станции МЦК Лихоборы. Здесь построят 43,76 тысячи квадратных метров недвижимости, включая объекты спортивной, деловой и торгово-бытовой инфраструктуры. Таким образом, в районе Коптево появится несколько новых центров притяжения москвичей и гостей города», — отметил заммэра.
Реализация проекта создаст около тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие составят 12,84 миллиарда рублей, а бюджетный эффект может достигнуть 510,79 миллиона рублей ежегодно.
Участок расположен по адресу: проезд Черепановых, владение 64, в районе Коптево Северного административного округа, рядом со станцией Лихоборы МЦК. В непосредственной близости находится остановочный пункт третьего Московского центрального диаметра и Московский скоростной диаметр. Это уже сложившийся жилой район с рядом школ, колледжем, клубом досуга и магазинами.
Как добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на территории возле станции МЦК Лихоборы будет создана современная спортивная инфраструктура. Вокруг существующей хоккейной коробки появятся новые зрительские трибуны общей площадью 610 квадратных метров с техническими помещениями и раздевалками. Застройщик безвозмездно передаст эти объекты городу, что позволит создать полноценный ледовый стадион. Также запланировано строительство многофункционального центра площадью 34,06 тысячи квадратных метров и торгового комплекса с ярмаркой общей площадью более девяти тысяч квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский. Кроме того, Владимир Ефимов сообщил о планах по строительству индивидуальных жилых домов и спортивных объектов в Краснопахорском районе Троицкого административного округа, рядом с деревней Александрово. Разработанный проект КРТ позволит создать новый жилой квартал с малоэтажной застройкой и качественную спортивную инфраструктуру на площади около 13 гектаров. Здесь будет построено почти 34 тысячи квадратных метров недвижимости, а также реконструированы существующие спортивные объекты с созданием современного конного клуба площадью 4,87 тысячи квадратных метров.
В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах и неэффективно используемых участках формируются привлекательные городские пространства, которые гармонично вписываются в общегородскую структуру. В настоящее время в Москве реализуется 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров по поручению мэра Сергея Собянина.