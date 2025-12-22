Ефимов: проект КРТ создаст новые центры притяжения у станции МЦК Лихоборы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский. Кроме того, Владимир Ефимов сообщил о планах по строительству индивидуальных жилых домов и спортивных объектов в Краснопахорском районе Троицкого административного округа, рядом с деревней Александрово. Разработанный проект КРТ позволит создать новый жилой квартал с малоэтажной застройкой и качественную спортивную инфраструктуру на площади около 13 гектаров. Здесь будет построено почти 34 тысячи квадратных метров недвижимости, а также реконструированы существующие спортивные объекты с созданием современного конного клуба площадью 4,87 тысячи квадратных метров.