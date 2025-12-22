Юрист ЖЭУ Минска сказал, что тамбуры могут быть переданы собственникам квартир

Тамбуры, а это общее имущество жильцов, могут быть переданы собственникам квартир. Об этом сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексея Скалдина.
Специалист ссылается на статью 159 Жилищного кодекса Беларуси.
«В ней отмечается, что вопросы отчуждения либо передачи общего имущества совместного домовладения во владение и пользование одному или нескольким собственникам относятся к исключительной компетенции общего собрания участников совместного домовладения», — отметил Алексей Скалдин.
По его словам, владельцы квартир должны собраться, принять решение и зафиксировать его в протоколе, что такой-то тамбур можно закрыть на замок, а это значит передать во владение и пользование определенным лицам. Это относится и к домам товариществ собственников.
Но пункт 7 этой статьи ЖК предусматривает и другой, тоже законный, вариант действия. В случае, если управление общим имуществом осуществляется ЖКХ районов Минска, то оно вправе без собрания и без оформления документов передать это имущество одному или нескольким участникам совместного домовладения, если это не нарушает прав и законных интересов остальных.
По словам Алексея Скалдина, данная функция может выполняться по умолчанию. Жильцы закрыли тамбуры на замок, районное ЖКХ не возражает, значит все по закону.
В тоже время юрист обратил внимание на важный аспект Правил пожарной безопасности для жилых домов. Там сказано, что замки на дверях, расположенных на путях эвакуации в многоквартирном жилом доме должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, то есть с помощью защелки с поворотным механизмом.
Мы писали, что демонтаж торцевых конструкций жилого дома в Гомеле, пострадавшего от взрыва газа 17 декабря, начался утром 21 декабря: «На двое суток будут выселены из своих квартир все жители аварийного дома и крайнего подъезда соседнего дома».
Кроме того, названы места в Беларуси, где находят самые ценные клады: «Ежегодно дает не менее десяти».