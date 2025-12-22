Юрист ЖЭУ Минска сказал, что тамбуры могут быть переданы собственникам квартир

Но пункт 7 этой статьи ЖК предусматривает и другой, тоже законный, вариант действия. В случае, если управление общим имуществом осуществляется ЖКХ районов Минска, то оно вправе без собрания и без оформления документов передать это имущество одному или нескольким участникам совместного домовладения, если это не нарушает прав и законных интересов остальных.