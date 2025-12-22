В Москве до конца 2030 года планируют открыть 31 станцию метро

Ефимов подчеркнул, что в основном сейчас ведутся работы на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях. «Также строится еще ряд станций на действующих линиях либо продолжении действующих линий. Это та работа, которая сейчас ведется. Мы возобновили те объемы строительства, которые были в городе ранее. Сейчас занимаемся тем, чтобы ускорять строительство метро за счет внедрения как раз новых технологий, оптимизации тех решений, которые мы используем, чтобы построить метро быстрее», — отметил заммэра.