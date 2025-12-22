Россия впервые импортировала восемь тонн китайского сыра

В ноябре 2025 года Россия впервые импортировала сыр из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
По данным источника, в российские магазины поступило восемь тонн сыра на общую сумму 93 тысячи долларов.
Конкретные сорта ввезенного сыра не указаны. При этом китайские производители выпускают европейские версии продукта, а также местные сорта — из буйволиного молока или молока самок яка, уточняется в публикации.
Сыр является источником высококачественного белка, кальция, фосфора, витаминов B12 и A, необходимых для здоровья костей, восстановления мышц и энергетического обмена. Как рассказал диетолог Роб Хобсон, наиболее полезные его сорта — чеддер, бри, камамбер и фета.
