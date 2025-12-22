В России испытали Су-57 с перспективным двигателем «Изделие 177»: как оценили первый полет специалисты

«В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57», — отметил руководитель.
Отмечается, что в сравнении с силовыми установками прошлого поколения «Изделие 177» имеет значительно улучшенные характеристики. Сам же двигатель удалось создать благодаря новейшим технологиям, материалам и инновационным конструкторским решениям.
В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16 тысяч килограмм-сил. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.
Ранее сообщалось, что в России успешно прошла стендовые испытания новая версия российского антидронового лазера «Посох». Отмечается, что во время испытаний лазер успешно прожигал образцы крыльев иностранных беспилотников.
А в октябре этого года Россия провела испытания самого мощного оружия в мире. Президент России Владимир Путин лично рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах».