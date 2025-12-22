Ричмонд
В России испытали Су-57 с перспективным двигателем «Изделие 177»: как оценили первый полет специалисты

Су-57 впервые взлетел с двигателем «Изделие 177».

Источник: Комсомольская правда

В России прошли испытания нового двигателя «Изделие 177» для истребителя пятого поколения Су-57. Двигатель отработал в ходе первого полета штатно и надежно. Об этом в Telegram-канале «Ростеха» сообщил генконструктор — директор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков.

«В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57», — отметил руководитель.

Отмечается, что в сравнении с силовыми установками прошлого поколения «Изделие 177» имеет значительно улучшенные характеристики. Сам же двигатель удалось создать благодаря новейшим технологиям, материалам и инновационным конструкторским решениям.

В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16 тысяч килограмм-сил. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.

Ранее сообщалось, что в России успешно прошла стендовые испытания новая версия российского антидронового лазера «Посох». Отмечается, что во время испытаний лазер успешно прожигал образцы крыльев иностранных беспилотников.

А в октябре этого года Россия провела испытания самого мощного оружия в мире. Президент России Владимир Путин лично рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах».

