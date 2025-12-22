Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта новая мошенническая схема с подарочными сертификатами: что предлагают злоумышленники

МВД предупредило о мошенничестве с продажей подарочных сертификатов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали внедрять схему обмана с якобы подработкой на продаже подарочных сертификатов. Об этом граждан предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники публикуют объявления о простой удаленной работе в мессенджерах, а после отклика предлагают заработок на продаже сертификатов через онлайн-площадки.

Согласившемуся отводится роль посредника, который размещает объявления, получает деньги, удерживает процент и переводит остаток третьему лицу. Покупателям отдают нерабочие подарочные сертификаты. После жалоб организаторы заявляют о компенсации ущерба, но затем просто прекращают общение.

«В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления», — пояснили специалисты.

Среди признаков схемы эксперты выделили: подработка без договора, общение в мессенджерах, продажа сертификатов через посредника, срочные переводы через СБП и обещание фиксированного процента.

Тем временем юрист Ниджат Мурадов предупредил россиян о росте мошенничества с арендой жилья перед Новым годом. Аферисты размещают фейковые объявления с фото и требуют залог за несуществующий объект.