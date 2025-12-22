На Украине за полгода эвакуировали 147 тыс. жителей из-за наступления ВС РФ

Больше всего жителей вывезено с подконтрольной Киеву части ДНР. С 1 июня эту территорию покинули около 92,4 тыс. человек. Из Днепропетровской области эвакуировали свыше 35 тыс. жителей, из Харьковской — более 8,3 тыс., из Сумской — более 4,4 тыс.