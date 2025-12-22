Ричмонд
На Украине за полгода эвакуировали 147 тыс. жителей из-за наступления ВС РФ

Власти Украины с 1 июня эвакуировали из населенных пунктов у линии соприкосновения более 16,5 тыс. детей.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти за полгода эвакуировали из Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, а также из подконтрольных Киеву частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей почти 147 тыс. человек, включая более 16,5 тыс. детей. Такие данные опубликовало министерство развития общин и территорий Украины.

Больше всего жителей вывезено с подконтрольной Киеву части ДНР. С 1 июня эту территорию покинули около 92,4 тыс. человек. Из Днепропетровской области эвакуировали свыше 35 тыс. жителей, из Харьковской — более 8,3 тыс., из Сумской — более 4,4 тыс.

С подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей эвакуировано свыше 2,8 тыс. и 3,7 тыс. человек соответственно.

В середине декабря стало известно, что киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из подконтрольной ВСУ части Запорожской области.