Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За четыре минуты 88 млн евро: сколько драгоценностей вынесли при ограблении Лувра

BFMTV: из Лувра украдено более 8000 бриллиантов и 200 жемчужин.

Источник: Комсомольская правда

Ограбление Лувра стало одним из самых масштабных по объему украденных ценностей. Из музея похитили свыше восьми тысяч бриллиантов и более двухсот жемчужин. Об этом сообщает BFMTV.

Как уточняет издание, всего за четыре минуты преступники вынесли ювелирные изделия на сумму около 88 миллионов евро. Их добычей стали 8 482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь уникальных драгоценных экспонатов.

Утром 19 октября злоумышленники взломали окно галереи и за считаные минуты собрали украшения. После кражи они встретились с сообщниками на набережной Франсуа Миттерана и скрылись на двух скутерах, бросив автовышку с номерным знаком ранее украденного транспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что после ограбления сотрудники службы безопасности Лувра отказались выходить на работу. Они потребовали от руководства музея четких шагов по усилению охраны. При этом остается открытым вопрос, могла ли невооруженная охрана помешать преступлению.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше