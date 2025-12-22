За четыре минуты 88 млн евро: сколько драгоценностей вынесли при ограблении Лувра

Ограбление Лувра стало одним из самых масштабных по объему украденных ценностей. Из музея похитили свыше восьми тысяч бриллиантов и более двухсот жемчужин. Об этом сообщает BFMTV.
Как уточняет издание, всего за четыре минуты преступники вынесли ювелирные изделия на сумму около 88 миллионов евро. Их добычей стали 8 482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь уникальных драгоценных экспонатов.
Утром 19 октября злоумышленники взломали окно галереи и за считаные минуты собрали украшения. После кражи они встретились с сообщниками на набережной Франсуа Миттерана и скрылись на двух скутерах, бросив автовышку с номерным знаком ранее украденного транспорта.
Ранее KP.RU сообщал, что после ограбления сотрудники службы безопасности Лувра отказались выходить на работу. Они потребовали от руководства музея четких шагов по усилению охраны. При этом остается открытым вопрос, могла ли невооруженная охрана помешать преступлению.