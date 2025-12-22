В РФ впервые внедрили систему мониторинга ручных операций для станций налива нефти

«Осенью 2025 года мы провели тестирование конечного продукта на предприятии. По его итогам был заключен договор с компанией “Ойлтим” на его приобретение и внедрение. Можно отметить, что в первый месяц работы было выявлено более 200 отклонений от регламента разной степени значимости, что доказывает пользу от использования нашего продукта», — рассказал руководитель проекта и начальник отдела разработки и искусственного интеллекта Международной цифровой академии ТУСУРа Иван Тикшаев.