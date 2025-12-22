Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смоленск стал молодёжной столицей России 2026

Результаты премии «Время молодых» Росмолодежи были объявлены на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Источник: Комсомольская правда

.Смоленск успешно преодолел три этапа конкурса, стал лидером народного голосования, которое проходило на портале «Госуслуги». За столицу региона проголосовало более 550 тысяч человек, это жители самых разных уголков страны.

Победителем в номинации «Город молодёжи» стал ещё один город Центрального федерального округа-Елец Липецкой области.

«Спасибо всем, кто поддержал город-герой Смоленск! Это наша общая победа, наша сплочённость и единство!», — написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.