Смоленск стал молодёжной столицей России 2026

.Смоленск успешно преодолел три этапа конкурса, стал лидером народного голосования, которое проходило на портале «Госуслуги». За столицу региона проголосовало более 550 тысяч человек, это жители самых разных уголков страны.
Победителем в номинации «Город молодёжи» стал ещё один город Центрального федерального округа-Елец Липецкой области.
«Спасибо всем, кто поддержал город-герой Смоленск! Это наша общая победа, наша сплочённость и единство!», — написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.