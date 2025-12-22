Ричмонд
Православные храмы Прииртышья проведут молебны об упокоении погибших в ДТП

Сразу несколько крупных дорожно-транспортных происшествий случились в Омске и в районах области за последние несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В храмах Омской области молятся об упокоении погибших и о скорейшем выздоровлении пострадавших в ДТП, которые чередой случились в Омске и по области за последние дни.

В Омской епархии сообщили, что духовенство Исилькульской и Тарской епархий, а также больничные священники Омска готовы оказать духовную и психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Напомним, что шесть человек погибли, 14 пострадали в ДТП на трассе Омск-Тюмень 20 декабря, в этот же день ДТП унесло жизнь мужчины на трассе Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. А накануне в Омске при лобовом столкновении легковушек погиб 33-летний мужчина.