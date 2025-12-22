Православные храмы Прииртышья проведут молебны об упокоении погибших в ДТП

Напомним, что шесть человек погибли, 14 пострадали в ДТП на трассе Омск-Тюмень 20 декабря, в этот же день ДТП унесло жизнь мужчины на трассе Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. А накануне в Омске при лобовом столкновении легковушек погиб 33-летний мужчина.