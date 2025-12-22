«МК» провёл ежегодную встречу с подписчиками «Хорошее настроение»

21 декабря в «МК» прошла ежегодная встреча с подписчиками «Хорошее настроение». В пресс-зале редакции собрались больше 100 гостей, чтобы насладиться творческой программой и живым общением с любимыми журналистами. Встречу открыл несменный ведущий мероприятия и исполнитель Владимир Михайлов. Наши читатели задали вопросы журналистам Еве Меркачевой и Татьяне Антоновой, обсудили мировую повестку с редактором международного отдела Андреем Яшлавским, про литературу и искусство поговорили с Иваном Волосюком, узнали о городской жизни от лучшего журналиста 2025 года Антона Размахнина и пообщались с заместителем главреда Вадимом Поэгли. Музыкальную атмосферу создали выступления Михаила Калинкина, Анастасии Карасевой и лауреата международных конкурсов Андрея Брига. Эта встреча вновь доказала, что «Московский комсомолец» — это не просто газета, а большое сообщество единомышленников, объединённых доверием и любовью к живому слову.