В РФ предложили мобильную систему на основе БПЛА для выявления загрязнений водоемов

По его словам, такой мониторинг способен показать и бактериологическое загрязнение. Уникальность разработки заключается в применении комплексного подхода к поиску незаконных сбросов. Система дистанционного мониторинга с помощью георадара, который зафиксирует проложенные под землей трубы, поможет обнаружить предприятие-нарушителя. Выход трубы под водой можно будет определить с помощью карты теплового загрязнения и повышения концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, разработка подразумевает принципиально новый способ пробоотбора при мультиспектральном анализе, при котором приборная погрешность практически сведена к нулю. Прототип планируется представить к середине 2026 года.