Названо число россиян, которые готовы работать в новогодние праздники

Около 31 процента россиян выразили желание работать в период новогодних каникул. Об этом свидетельствуют данные опроса Level Group, проведенного среди 1200 респондентов.
Еще около 36 процентов опрошенных могут заняться рабочими делами, если им будет предоставлена гибкость графика. Так у жителей России появится возможность совмещать трудовую деятельность с личными планами.
Основной причиной, из-за которой россияне готовы трудиться в праздники, являются деньги. Для 67 процентов опрошенных работа — возможность увеличить свои доходы, не жертвуя при этом отдыхом.
При этом для части населения этот вопрос стоит особенно остро: три процента признались, что намерены выйти на работу в праздники, чтобы скорее погасить ипотеку, передает РИАМО.
Практически в каждой семье Новый год отмечается за большим столом. Как правильно хранить и подавать праздничные блюда, чтобы они не испортились, рассказала технолог по качеству продукции «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.
В новогоднюю ночь хочется приятно удивить гостей чем-то необычным вместо набивших оскомину оливье, крабового и шубы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов оригинальные рецепты салатов и способы уникальной подачи праздничных блюд.