Риелторы в Иркутской области могут получать самую высокую зарплату в Сибири

В 2025 году Иркутская область предлагает самые высокие зарплаты риелторам в Сибирском федеральном округе. Как сообщает пресс-служба hh.ru, медианное предложение здесь составило 159 100 рублей.
— На долю региона пришлось 12% всех вакансий для агентов по недвижимости в СФО, что является четвертым показателем среди сибирских регионов. При этом конкуренция за место здесь ниже средней по стране — на одну вакансию приходится всего три резюме, что указывает на нехватку кадров, — уточняют аналитики.
Профессия риелтора остается доступной для новичков: 69% всех вакансий в Сибири открыты для кандидатов без опыта. От соискателей чаще всего требуют навыков телефонных переговоров, активных продаж и клиентоориентированности.
