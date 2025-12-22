Определен более дешевый способ получения «зеленого» водорода

«Зеленый» водород — один из главных претендентов на роль топлива будущего, рассказали в вузе. Но его массовому внедрению мешает высокая стоимость технологий. В отличие от распространенного подхода, который ориентирован на поиск более дешевых материалов, международная команда сосредоточилась на том, чтобы «заставить имеющийся иридий работать с максимальной отдачей». Проведенное исследование показало, что решающим этапом является не столько синтез материала, сколько его подготовка к работе — так называемая активация. Именно выбранный протокол может кардинально изменить поверхности материала и его итоговую эффективность.