Макрон заявил о строительстве нового авианосца для ВМС Франции

Во Франции собираются построить новый авианосец. Об этом объявил президент республики Эммануэль Макрон.
«Я решил оснастить Францию новым авианосцем. Решение о запуске реализации этой очень большой программы было принято на этой неделе», — сказал он, выступая перед французскими войсками, дислоцированными в ОАЭ.
Макрон утверждает, что строительство авианосца принесет финансовую выгоду малым и средним предприятиям в лице 800 поставщиков, а сам авианосец будет «олицетворением мощи» нации.
Правительство Франции сообщило, что новый авианосец планируют ввести в эксплуатацию к 2038 году, когда ожидается вывод из строя авианосца «Шарль де Голль». Работы над ядерной силовой установкой начались в 2024 году.
Как уточняет Reuters, программа, известная как ПАНГ («Авианосец нового поколения»), обойдется Франции примерно в 10,25 млрд евро.
Напомним, Россию включили в тройку сильнейших морских держав. В списке также оказались США и Китай.