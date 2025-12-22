Ученый Бернс зафиксировал аномальный сигнал землянам от кометы-НЛО 3I/ATLAS

Американский геолог Стефан Бернс зафиксировал аномальный сигнал Земле от межзвёздного объекта 3I/ATLAS, когда тот подлетел к нашей планете в пятницу, 19 декабря, узнал aif.ru из передачи ученого на YouTube.
«Это очень странно, ребята, у нас есть сигнал частотой 25 Гц, появившийся в резонансах Шумана в 02:40 UTC, всего за 3 часа и 20 минут до расчетного момента ближайшего сближения 3I/ATLAS с Землей. Подобные энергетические всплески в резонансах Шумана очень редки (не путать с локальными атмосферными флуктуациями), и совпадение этого события именно с моментом, когда межзвездный объект находится ближе всего к Земле, на мой взгляд, выходит за рамки простого совпадения», — заявил Бернс.
По его словам, частота 25 Гц находится в диапазоне частот предвестников землетрясений 15−35 Гц, при этом ключевым диапазоном частот является 24−26 Гц.
Он отметил, что энергетический всплеск был локализован точно на частоте 25 Гц, без значительного увеличения мощности на близлежащих частотах, что указывает на то, что это — специфический узкочастотный сигнал. Кроме того, атмосферные явления, например, грозы не подают такие сигналы, для них свойственны широкополосные сигналы.
«В последний раз мы наблюдали настоящую аномалию в резонансах Шумана всего за несколько дней до землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в Японии 8 декабря 2025 года, и это была первая аномалия Шумана за несколько месяцев», — объяснил ученый.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
Ранее российский лидер Владимир Путин в шутку назвал 3I/ATLAS секретным оружием РФ.