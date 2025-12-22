Члена банды MS-13 приговорили к 1335 годам тюрьмы в Сальвадоре

В Сальвадоре озвучили приговоры почти 250 членам крупной банды «MS-13» за убийства и другие тяжкие преступления. Причем, сроки оказались впечатляющими. Так, один из бандитов приговорен к 1335 годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, 10 человек получили тюремные сроки от 463 до 958 лет в рамках мер по борьбе с бандами, принятых в условиях чрезвычайного положения.
Как отмечает Генпрокуратура страны, 248 членов печально известной уличной банды Mara Salvatrucha (MS-13) получили «примерные приговоры» за 43 убийства и 42 исчезновения, а также за другие преступления.
Издание напоминает, что с марта 2022 года президент Найиб Букеле ведет жесткую борьбу с бандами в условиях чрезвычайного положения, которое позволяет производить аресты без ордера. По официальным данным, более 90 000 человек были задержаны, а около 8 000 освобождены после того, как были признаны невиновными.
По данным правительства Сальвадора, MS-13 и другая банда, Barrio 18, несут ответственность за гибель около 200 000 человек за три десятилетия.
Ранее участницы банды «амазонок» получили 76 лет на четверых, а главаря на суде назвали «другим лицом».