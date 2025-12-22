Члена банды MS-13 приговорили к 1335 годам тюрьмы в Сальвадоре

Издание напоминает, что с марта 2022 года президент Найиб Букеле ведет жесткую борьбу с бандами в условиях чрезвычайного положения, которое позволяет производить аресты без ордера. По официальным данным, более 90 000 человек были задержаны, а около 8 000 освобождены после того, как были признаны невиновными.