В пригороде Ташкента построят «гигантский аккумулятор»: зачем он нужен

Не менее важна и другая функция — поддержка возобновляемой энергетики. В Узбекистане активно строятся солнечные электростанции, которые производят электричество преимущественно днём. Система накопления позволит сохранять излишки энергии и использовать их тогда, когда они действительно нужны, например вечером, когда солнца уже нет, а спрос остаётся высоким. Кроме того, такая станция станет дополнительным резервом на случай аварийных ситуаций и поможет оперативно компенсировать возможные сбои.