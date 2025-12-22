В пригороде Ташкента построят «гигантский аккумулятор»: зачем он нужен

Реализацией проекта займётся китайская компания Eaglerise Development, которая построит линии электропередачи и подстанцию для подключения объекта к единой энергосистеме страны, после чего инфраструктура будет передана Национальным электрическим сетям Узбекистана.
По сути, речь идёт о гигантской «батарее» для энергетической системы. Она сможет одновременно выдавать до 150 МВт мощности, а накопленного запаса хватит примерно на два часа работы на максимальной нагрузке. Такой объект играет важную роль в условиях, когда энергосистема страны работает с повышенной нагрузкой, особенно в зимний период и в вечерние часы, когда потребление резко возрастает. Накопленная энергия позволит снизить риски перегрузок, поддержать стабильность сети и уменьшить вероятность аварийных отключений.
Не менее важна и другая функция — поддержка возобновляемой энергетики. В Узбекистане активно строятся солнечные электростанции, которые производят электричество преимущественно днём. Система накопления позволит сохранять излишки энергии и использовать их тогда, когда они действительно нужны, например вечером, когда солнца уже нет, а спрос остаётся высоким. Кроме того, такая станция станет дополнительным резервом на случай аварийных ситуаций и поможет оперативно компенсировать возможные сбои.
Для Ташкента и области это особенно актуально. Хотя мощности новой системы недостаточно, чтобы «питать» всю столицу, её роль как важного стабилизирующего элемента энергосистемы трудно переоценить. Это заметный технологический шаг вперёд, который должен сделать энергоснабжение более стабильным, а электрическую сеть — более современной и надёжной.