Власти разъяснили, кто и как может легально заниматься майнингом в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 22 декабря). В последнее время в соцсетях, на фоне новостей о задержаниях организаторов нелегальных майнинг-ферм, всё чаще звучит вопрос: а можно ли вообще заниматься майнингом в Узбекистане? На него ответили в Национальном агентстве перспективных проектов, разъяснив, как заниматься майнингом легально и не бояться проблем с законом.