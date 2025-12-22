Власти разъяснили, кто и как может легально заниматься майнингом в Узбекистане

Майнинг в Узбекистане разрешён только юридическим лицам. Кроме того, обязательно пройти регистрацию в Национальном агентстве перспективных проектов. При этом лицензия не требуется, достаточно зарегистрироваться онлайн через интернет.
Майнинг разрешён исключительно по адресу, который был указан при регистрации. Необходимо строго соблюдать все меры пожарной безопасности, а также санитарные нормы и правила (уровень шума).
Майнинг в Узбекистане разрешён при использовании электроэнергии, произведённой собственной солнечной фотоэлектрической станцией. То есть компания должна установить солнечные панели и использовать для майнинга только полученную от них электроэнергию.
Если майнер подключается к общей электросети, за свет придётся платить по двойному тарифу. В случае использования электроэнергии из общей энергосистемы, обязательно устанавливается отдельный прибор учёта. При этом если потребление электроэнергии приходится на пиковые часы, к тарифу добавляются надбавки, устанавливаемые Кабинетом Министров.
А если кто-то решит подключиться к сети незаконно, то заплатить придется пятикратную сумму от стандартного тарифа.
Таким образом в Узбекистане легально заниматься майнингом могут только зарегистрированные юридические лица, строго по адресу регистрации, с соблюдением всех правил и исключительно на собственной солнечной энергии. Использование электричества из общей сети — очень дорогое удовольствие и чревато ещё более суровыми штрафами, если подключение окажется незаконным.