МВД: мошенники начали предлагать «подработку» с подарочными сертификатами

Аферисты разработали мошенническую схему с «подработкой», связанной с продажей якобы подарочных сертификатов, сообщило управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
«Мошенники размещают объявления о простой удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах. После отклика человека переводят в отдельную переписку или беседу и предлагают заработок на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Поясняется, что исполнитель выполняет функцию посредника. Он публикует объявления, получает деньги от покупателей, удерживает небольшую часть как «вознаграждение» и переводит оставшуюся сумму третьему лицу. При этом клиенту достаётся нерабочий или недействительный подарочный сертификат.
В ответ на жалобы и требования вернуть средства организаторы обманной схемы обещают разбираться и компенсировать расходы, но затем перестают выходить на связь. В итоге ответственным становится непосредственный продавец сертификатов. Он либо возвращает деньги за счёт своих денег, либо рискует стать соучастником.
После случившегося аферисты удаляют переписку, изменяют наименование и оформление групп в Сети. В МВД отметили, что те, кому предлагалась подработка, теряют собственные средства и могут стать участниками разбирательств.
В ведомстве обратили внимание на распространение указанной схемы и рекомендовали гражданам проявлять бдительность в процессе поиска работы. Кроме того, людям рекомендовали приобретать подарочные сертификаты только в официальных магазинах.
Напомним, в июле МВД России предупредило, что злоумышленники всё чаще используют фейковые вакансии, чтобы привлечь людей к участию в своих схемах. Министерство сообщало о рассылке аферистами вредоносных файлов с троянами-стилерами, которые крадут пароли и данные для входа. Это позволяет преступникам получать доступ к почтовым ящикам, мессенджерам и продавать похищенные данные на чёрном рынке.