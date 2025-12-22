МВД: мошенники начали предлагать «подработку» с подарочными сертификатами

Напомним, в июле МВД России предупредило, что злоумышленники всё чаще используют фейковые вакансии, чтобы привлечь людей к участию в своих схемах. Министерство сообщало о рассылке аферистами вредоносных файлов с троянами-стилерами, которые крадут пароли и данные для входа. Это позволяет преступникам получать доступ к почтовым ящикам, мессенджерам и продавать похищенные данные на чёрном рынке.