На башкирском водоеме пропал рыбак: недавно его обнаружила полиция

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе. Перед выходом в лес или на рыбалку важно сообщить родным о планируемом маршруте и времени возвращения, взять с собой полностью заряженное средство связи, надеть яркую одежду для лучшей заметности и учитывать прогноз погоды. При возникновении экстренной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.