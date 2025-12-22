Ричмонд
На башкирском водоеме пропал рыбак: недавно его обнаружила полиция

В Башкирии завершились поиски потерявшегося рыбака.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 22 декабря, в Центр обработки вызовов Системы-112 из Караидельского района Башкирии поступило сообщение о потерявшемся на водоеме рыбаке. К счастью, вскоре сотрудники полиции обнаружили мужчину и помогли ему выбраться.

Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, с начала года на территорию республики поступило уже 276 обращений о пропавших людях. Всего в поисках значились 467 человек, среди которых 49 детей.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе. Перед выходом в лес или на рыбалку важно сообщить родным о планируемом маршруте и времени возвращения, взять с собой полностью заряженное средство связи, надеть яркую одежду для лучшей заметности и учитывать прогноз погоды. При возникновении экстренной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.

