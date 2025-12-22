Ричмонд
В Заветинском районе на тысячи квадратных метрах угодий нашли свалку ТБО

В хуторе Фомин Заветинского района на площади более 1 тыс. кв. м сельскохозяйственных угодий обнаружили захламление твердыми бытовыми отходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным специалистов, на землях были расположены кучи мусора, перемешанного с почвой со следами горения, а также полиэтиленовые пакеты, пластик, строительный мусор, продукты животноводства, навоз, солома, сухие ветки деревьев, остатки резины, отходы потребления и многие другие отходы. При этом на момент обследования уборка очагов не осуществлялась, а уборочная техника отсутствовала.

Владельцу участка, физическому лицу, выдали предписание об устранении свалки и приведении участка в нормативное состояние до 2 июня 2026 года.