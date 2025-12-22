В Заветинском районе на тысячи квадратных метрах угодий нашли свалку ТБО

По данным специалистов, на землях были расположены кучи мусора, перемешанного с почвой со следами горения, а также полиэтиленовые пакеты, пластик, строительный мусор, продукты животноводства, навоз, солома, сухие ветки деревьев, остатки резины, отходы потребления и многие другие отходы. При этом на момент обследования уборка очагов не осуществлялась, а уборочная техника отсутствовала.