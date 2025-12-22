На трассе «Байкал» ограничили движение грузовиков и автобусов

22 декабря до 15:15 на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (с 45-го по 100-й километр) в Шелеховском и Слюдянском районах временно ограничено движение для грузового транспорта и рейсовых автобусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.