На трассе «Байкал» ограничили движение грузовиков и автобусов

22 декабря до 15:15 на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (с 45-го по 100-й километр) в Шелеховском и Слюдянском районах временно ограничено движение для грузового транспорта и рейсовых автобусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Ограничение введено в связи с проведением профилактических работ для обеспечения безопасного проезда на этом участке дороги, — говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть на данном отрезке особенно осторожными и внимательными.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что днем на улице Ширямова загорелся пристрой к нежилому зданию. Пока неизвестно, что именно стало причиной пожара. Дознаватели будут выяснять это немного позже.