СМИ рассказали подробности об ограблении Лувра 19 октября

Ограбление Лувра 19 октября было совершено за 4 минуты, утверждает телеканал BFMTV. СМИ сообщает, что общая стоимость похищенных драгоценностей составила 88 миллионов евро, было украдено 8482 бриллианта и 212 жемчужин.
Также были похищены 35 изумрудов и 34 сапфира.
Драгоценными камнями были украшены восемь ювелирных украшений.
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории.