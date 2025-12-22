Ричмонд
В понедельник на ряде улиц Таганрога до полудня отключили электричество

Энергетики напомнили о плановых отключениях в Таганроге 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

22 декабря на ряде улиц Таганрога с утра в плановом режиме отключили электричество. Подачу энергоресурса должны восстановить с полудня, сообщают в ПАО «Россети Юг».

Частично обесточенными оказались:

— Энергетическая (к 9-му и 13-му переулкам), Татарская, Средняя, Пролетарская (к 12-му переулку), Карла Либкнехта (к 2-му и 10-му перелукам). Переулки 4-й (к улице Короткой), 7-й (Степная — Короткая), 8-й (Энергетическая — Татарская), 9-й (Карла Либкнехта — Татарская), 10-й (к Водопроводной), 11-й и 12-й переулки (к. улице Розы Люксембург).

