Россияне скупают на Новый год шампанское для собак и вино для кошек

Многие люди поздравляют своих питомцев с праздниками, как своих близких и друзей. В Новый год животных балуют деликатесами и подарками. Об этом рассказал KP.RU.
В зоомагазинах можно увидеть предновогодний ажиотаж. Консультант рассказала о безалкогольных коктейлях для питомцев. Крафтовое пиво для собак стоит 250 рублей, шампанское и вино — 500 рублей за бутылку. Кроме того, в продаже есть мясные деликатесы, печенье с мясом и другие лакомства.
Для животных также предлагают новогодние костюмы, игрушки и аксессуары. Например, светящийся ошейник стоит примерно 1000 рублей, а мягкая лежанка для собаки — 2500−4000 рублей.
В интернете можно купить торты, эклеры и пончики для питомцев из мяса, рыбы и овощей. Цены на подобные лакомства варьируются от 1500 до 3000 рублей.
Отмечается, что перед Новым годом многие закупают корма для животных, опасаясь роста цен. По данным Союза предприятий зообизнеса, в 2026 году ожидается рост цен на 10−20% из-за законодательных изменений.
Тем временем ветеринар Михаил Шеляков предупредил об опасности для собак метели, мокрого снега и влажной погоды зимой. Дело в том, что их шерсть при такой погоде теряет теплозащитные свойства, особенно если промокает.