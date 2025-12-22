Россияне скупают на Новый год шампанское для собак и вино для кошек

В зоомагазинах можно увидеть предновогодний ажиотаж. Консультант рассказала о безалкогольных коктейлях для питомцев. Крафтовое пиво для собак стоит 250 рублей, шампанское и вино — 500 рублей за бутылку. Кроме того, в продаже есть мясные деликатесы, печенье с мясом и другие лакомства.