На что волгоградцы жалуются в Госжилнадзор: названы главные проблемы ЖКХ

Как сообщили в инспекции, за 11 месяцев волгоградцы направили почти 14 тысяч обращений. На основе этих жалоб ведомство инициирует проверки и помогает людям решать наболевшие вопросы. Статистика показала, что 37% заявлений касались эксплуатации жилого фонда. Еще 21% жителей жаловались, что их УК или ТСЖ не размещают нужную информацию в системе ГИС ЖКХ. Замыкают тройку лидеров вопросы по начислению платы за коммунальные услуги — 14% от общего числа.