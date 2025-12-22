Ричмонд
На что волгоградцы жалуются в Госжилнадзор: названы главные проблемы ЖКХ

За год жители Волгоградской области направили в инспекцию почти 14 тысяч обращений.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области назвали три главные коммунальные проблемы 2025 года.

Больше всего людей беспокоит плохое техническое состояние домов, запутанные квитанции за ЖКУ и нежелание управляющих компаний раскрывать информацию о своей работе.

Эти темы составили 72% от всех жалоб, которые получил региональный Госжилнадзор, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

Как сообщили в инспекции, за 11 месяцев волгоградцы направили почти 14 тысяч обращений. На основе этих жалоб ведомство инициирует проверки и помогает людям решать наболевшие вопросы. Статистика показала, что 37% заявлений касались эксплуатации жилого фонда. Еще 21% жителей жаловались, что их УК или ТСЖ не размещают нужную информацию в системе ГИС ЖКХ. Замыкают тройку лидеров вопросы по начислению платы за коммунальные услуги — 14% от общего числа.

В Госжилнадзоре напоминают: если возникла проблема, сначала нужно обратиться напрямую в свою управляющую компанию. Если же там бездействуют, следует направить жалобу в органы власти. Проще всего это сделать через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги дом». Также можно подать письменное обращение лично в жилищную инспекцию по адресу: Волгоград, ул. Козловская, 39А.