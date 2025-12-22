Роскачество: В готовом холодце бренда «Ремит» обнаружен стафилококк

До этого организация также обнаружила кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью целого ряда брендов. Кроме того, у нескольких образцов нашли ингредиенты, не указанные в составе. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, насколько опасен сыр с плесенью и кишечной палочкой, а также как выбрать качественный продукт.