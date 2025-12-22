Роскачество: В готовом холодце бренда «Ремит» обнаружен стафилококк

Роскачество обнаружило золотистый стафилококк в готовом холодце марки «Ремит», а также кишечную палочку в продуктах брендов «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Микробиологические нарушения были выявлены в продукции девяти торговых марок, что указывает на серьезные проблемы в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистических процессах. Превышение общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) зафиксировано у брендов «Окраина», «Ремит», Super, «Вкусвилл», «Диво», «Ашан», «Раменский деликатес», «Торговая площадь» и «Холодушка». В холодце «Ашан» также найдены сульфитредуцирующие клостридии.
В ходе исследования эксперты проверили образцы под микроскопом и установили, что холодец марки «М» содержал субпродукты, не указанные в составе. Неуказанные консерванты (бензойная кислота) были обнаружены в продуктах брендов Super и «Диво». В продукции марки «Холодушка» было заявлено неверное содержание белка, а у бренда «Мясной выбор» — неверное содержание углеводов.
По итогам исследования не было выявлено нарушений обязательных требований в продуктах торговых марок «Деликатеска», «Ближние Горки», «Востряково» и «Из лавки».
До этого организация также обнаружила кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью целого ряда брендов. Кроме того, у нескольких образцов нашли ингредиенты, не указанные в составе. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, насколько опасен сыр с плесенью и кишечной палочкой, а также как выбрать качественный продукт.