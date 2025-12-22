В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал Сарваров

При взрыве авто в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. Согласно предварительным данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в столице сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное под днищем автомобиля. В результате детонации погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, получив несовместимые с жизнью ранения. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ). По распоряжению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в расследовании в столицу направлены опытные следователи-криминалисты из центрального аппарата ведомства. Проводится тщательный осмотр места происшествия, следствием будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Организованы допросы свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Следственная группа проверяет несколько возможных версий случившегося. В числе основных рассматривается причастность украинских спецслужб к организации данного преступления. Ход расследования поставлен на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.