Ученый Уайзман назвал главный признак того, что брак движется к разводу

Профессор Ричард Уайзман из Университета Хартфордшира в Великобритании спросил 1000 супружеских пар или тех, кто недавно развелся, о признаках, предшествующих разводу, и выявил основной из них, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По его словам, 94% пар назвали раздельный сон или позы без контакта.
Уайзман подчеркнул, что самым частым тревожным сигналом о приближении развода, о нем заявили 86% опрошенных, была поза во сне, когда женщина сзади обнимает партнера, а он дистанцируется.
Как отметила психотерапевт Ясмин Шахин-Заффар, которая проанализировала результат исследования, такая поза со стороны женщины — последняя попытка установить близость, однако она четко показывает эмоциональный дисбаланс в паре.
Также о проблемах может говорить поза «спина к спине», но без контакта частей тела, и «клиффхэнгер» — соблюдение дистанции и цепляние за ближайший край кровати.
«Это может намекать на невысказанное напряжение», — подчеркнула Шахин-Заффар.
По ее словам, наиболее предпочтительными позами для сохранения эмоционального контакта являются «ложка», когда мужчина обнимает партнершу сзади, и «спина к спине» с контактом частей тела. Психотерапевт отмечает, что прикосновение к любимому человеку повышает уровень гормона окситоцина в крови, снижающего тревогу, стресс, а также укрепляющего эмоциональную привязанность между партнерами.
Однако важно учитывать физические аспекты друг друга, например, один из партнеров может храпеть, что доставляет дискомфорт любимому человеку, в этом случае здоровый сон стоит ставить в приоритет.
