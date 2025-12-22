Ученый Уайзман назвал главный признак того, что брак движется к разводу

По ее словам, наиболее предпочтительными позами для сохранения эмоционального контакта являются «ложка», когда мужчина обнимает партнершу сзади, и «спина к спине» с контактом частей тела. Психотерапевт отмечает, что прикосновение к любимому человеку повышает уровень гормона окситоцина в крови, снижающего тревогу, стресс, а также укрепляющего эмоциональную привязанность между партнерами.