Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Уайзман назвал главный признак того, что брак движется к разводу

Британский ученый опросил 1000 пар и выявил главный признак скорого развода.

Профессор Ричард Уайзман из Университета Хартфордшира в Великобритании спросил 1000 супружеских пар или тех, кто недавно развелся, о признаках, предшествующих разводу, и выявил основной из них, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

По его словам, 94% пар назвали раздельный сон или позы без контакта.

Уайзман подчеркнул, что самым частым тревожным сигналом о приближении развода, о нем заявили 86% опрошенных, была поза во сне, когда женщина сзади обнимает партнера, а он дистанцируется.

Как отметила психотерапевт Ясмин Шахин-Заффар, которая проанализировала результат исследования, такая поза со стороны женщины — последняя попытка установить близость, однако она четко показывает эмоциональный дисбаланс в паре.

Также о проблемах может говорить поза «спина к спине», но без контакта частей тела, и «клиффхэнгер» — соблюдение дистанции и цепляние за ближайший край кровати.

«Это может намекать на невысказанное напряжение», — подчеркнула Шахин-Заффар.

По ее словам, наиболее предпочтительными позами для сохранения эмоционального контакта являются «ложка», когда мужчина обнимает партнершу сзади, и «спина к спине» с контактом частей тела. Психотерапевт отмечает, что прикосновение к любимому человеку повышает уровень гормона окситоцина в крови, снижающего тревогу, стресс, а также укрепляющего эмоциональную привязанность между партнерами.

Однако важно учитывать физические аспекты друг друга, например, один из партнеров может храпеть, что доставляет дискомфорт любимому человеку, в этом случае здоровый сон стоит ставить в приоритет.

Ранее экс-помощник президента Франции Макрона заявил, что в отношениях Эммануэля и Брижит произошли изменения.