Стало известно, где учится медсестра, спевшая бабушке в московской больнице

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Медсестра столичной Инфекционной клинической больницы № 1 Вероника Журавлева, которая пела бабушке во время ее лечения, рассказала РИА Новости, что учится на пятом курсе первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и пока не знает, каким именно врачом хочет стать.