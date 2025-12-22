Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году

11 всесезонных спортивных площадок нового формата появились в разных районах Москвы в этом году. Зимой там будут работать катки, а летом пространства трансформируются в зоны для командных игр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что классические баскетбольные площадки и уличные тренажеры востребованы лишь летом, а зимой по большей части «спят». Хоккейные коробки и катки, в свою очередь, наоборот, активны зимой. Мэр подчеркнул, что пространство дворов и парков можно было бы использовать более эффективно, и современные технологии позволяют сделать это.
Новые всесезонные площадки были обустроены на месте устаревших спортивных пространств либо на ранее пустовавших территориях. Главное их достоинство — универсальность, что позволяет быстро перевести площадки из зимнего режима в летний и наоборот.
Зимой на новых площадках будут работать катки с искусственным льдом.
Хоккейные коробки площадью 1,8 тысячи кв. м появились в САО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО и ЮВАО. По стандартам КХЛ, они подходят для соревнований районного и городского уровня.
На остальных площадках оборудованы катки площадью 800 кв. м, что позволяет проводить турниры в формате «три на три», тренировки и любительские матчи.
Кроме того, ледовые площадки подойдут для занятий керлингом, мини-хоккеем, фигурным катанием и для массовых катаний на коньках.
Хоккейные коробки оснащены бортами из монолитного поликарбоната с защитным покрытием. Они прозрачные и почти не выделяются на фоне окружающего пространства в дневное время. Вечером их украшает светодинамическая подсветка.
Для покрытия использованы профессиональные материалы, хорошо зарекомендовавшие себя на Олимпиаде в Сочи. Возле каждой коробки появились зрительские трибуны, установлены четыре умные многофункциональные опоры с аудиосистемой, видеокамерами, светильниками, спортивными прожекторами и проекторами, которые позволяют устраивать небольшие световые шоу.
С наступлением лета площадки превратятся в пространства для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини-футбол или хоккей на роликах.
Отмечается, что на каждой площадке есть многофункциональный павильон, в котором расположены раздевалки, медицинский пост, гараж с ледозаливочной техникой, комната охраны, холодильная установка, туалеты, подсобные помещения и кафе.
Электрические, холодильные, водопроводные и другие сети проложены в подземном коллекторе. На поверхности находятся только компактный сервисный павильон и хоккейная коробка, что делает пространство аккуратным и функциональным, не перегруженным техническими элементами.
Собянин подчеркнул, что, судя по первым неделям работы, москвичи довольны спортом в новом формате. В связи с этим на будущие годы запланировано создание в разных районах Москвы десятков аналогичных площадок.