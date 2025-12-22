Ричмонд
В Смоленске запущено новое производство сельскохозяйственной техники для кормления и содержания крупного рогатого скота

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с председателем совета директоров группы компаний Егором Кобликом осмотрели цеха нового завода.

Источник: Комсомольская правда

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было заключено с группой компаний в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. С вводом нового завода решается стратегическая задача импортозамещения.

Площадь нового производства составляет почти 11 тыс. кв. метров. Предприятие, являющееся одним из крупнейших в России по выпуску тракторных прицепов и миксеров для животноводческих комплексов, будет выпускать порядка 600 единиц сельскохозяйственной техники в год.

«Новый завод обеспечит смоленский и российский агропром современной отечественной техникой и позволит внедрять современные отечественные решения. Для этого ввели и новую меру поддержки сельхозпроизводителей: компенсируем часть затрат на покупку техники, выпущенной в регионе» , — отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.