В Смоленске запущено новое производство сельскохозяйственной техники для кормления и содержания крупного рогатого скота

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было заключено с группой компаний в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. С вводом нового завода решается стратегическая задача импортозамещения.