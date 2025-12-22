В РФ предложили использовать ионы для моделирования эволюции Галактики

Для более долгосрочных прогнозов астрономы используют различные математические модели, которые позволяют достаточно быстро, но при этом не абсолютно точно просчитать то, как изменится облик галактики и понять, почему это произойдет. Одной из таких моделей является так называемый потенциал Хенона-Хейлеса, который был разработан в 1964 году американскими астрономами Мишелем Эноном и Карлом Хайлесом для моделирования движения звезд вокруг центра галактики.