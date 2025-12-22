Дети участников СВО из Шадринска поедут на елку в Кремль

Шадринские школьнику отпразднуют Новый год в Кремле.
Трое школьников из семей участников специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) отправляются в Москву на главную елку страны в Кремль. Поездка организована для детей, которые проявили себя в учебе и общественной жизни, и станет частью всероссийских новогодних мероприятий для школьников. Об этом сообщает мэрия Шадринска в своем tg-канале.
«Школьники отправляются в столицу уже сегодня. Все трое — дети участников специальной военной операции, отличились успехами в учебе, активной деятельностью, проявили себя в “Движении Первых”. В Государственном Кремлевском Дворце ребят со всей страны ждут новогоднее представление, конкурсы и подарки», — пишут власти.
Кроме того, еще более 70 юных шадринцев в течение недели станут гостями губернаторской елки. В их числе дети военнослужащих, ребята с ограниченными возможностями здоровья, школьники из малообеспеченных и многодетных семей, а также ученики, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.
Ранее в Шадринске к новогодним каникулам подготовили расширенную программу для семей с детьми: учреждения культуры и досуга будут работать без выходных, проводя спектакли, елки, концерты, кинопоказы и мастер-классы. Городские елки в разных районах начнут зажигать с 26 декабря, чтобы охватить праздничными мероприятиями как можно больше детей.