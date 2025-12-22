Дети участников СВО из Шадринска поедут на елку в Кремль

Трое школьников из семей участников специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) отправляются в Москву на главную елку страны в Кремль. Поездка организована для детей, которые проявили себя в учебе и общественной жизни, и станет частью всероссийских новогодних мероприятий для школьников. Об этом сообщает мэрия Шадринска в своем tg-канале.