Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года

При этом продажи товаров с изображением Ларисы Долиной в интернет-магазинах в последние два месяца резко выросли. Так, реализация постеров выросла в 7,5 раза, картонных фотомасок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре раза. Однако продажи физических носителей музыки, таких как виниловые пластинки и CD-альбомы Долиной, на маркетплейсах полностью прекратились.