Где и сколько тюменцам предлагают заработать на новогодние подарки

Перед новогодними праздниками тюменцам предлагают несколько видов подработок. Заработать на подарки себе и близким можно в качестве аниматоров, курьеров, промоутеров или продавцов елок. Вакансии размещены на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Рабочий день продавцов елок длится по 12 часов.

«Вакансия аниматора. Работа в ростовых куклах на экспресс поздравлениях, на часовых программах, работа с детьми. Гибкий график, сдельная оплата труда — от 500 до 3 500 рублей», — говорится в одном из объявлений.

Если к работе Снегурочкой или Дед Морозом душа не лежит, можно стать продавцом елок. За зарплату от 3 500 рублей в день нужно быть готовым по 12 часов проводить на улице, однако в конце «сезона» работодатель обещает еще и премию.

Еще одна предновогодняя вакансия — промоутер. На работу готовы брать соискателей с 14 лет, а график гибкий — по несколько часов в день. За доставку листовок до почтовых ящиков готовы платить до 3 000 рублей за смену.

Вакансия, актуальная как перед праздниками, так и в другое время — курьер. Сейчас в Тюмени им предлагают до более чем 200 000 рублей в месяц, в зависимости от отработанного времени. В день, в среднем, можно зарабатывать до 5−6 тысяч рублей.