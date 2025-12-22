Пермяк в образе Деда Мороза стал гостем известной телеигры на федеральном канале. Фото

Максим Арапов мог забрать приз в размере 1 млн рублей.
Пермский артист Максим Арапов, выступающий в образе Уральского Деда Мороза, стал приглашенным гостем новогоднего выпуска популярной программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, представив весь Уральский регион. Об этом он рассказал URA.RU.
«Пусть будет щедрым Новый год. Пусть он на счастье не скупится. И зажигает звезды в срок, чтоб вашим всем желаньям сбыться», — сказал пермяк в эфире шоу.
Вместе с Максимом в битве за 3 млн рублей принимали участие еще два Деда Мороза. Однако сказочным волшебникам удалось дойти лишь до отметки в 100 тысяч рублей.
Максим Арапов признался, что ничуть не расстроился результату и рад знакомству с ведущей проекта — Юлианной Карауловой. Помимо уральского Деда Мороза в праздничном выпуске приняли участие дагестанский Дед Мороз, мурманский Дед Мороз, татарский Дед Мороз, вятский Дед Мороз и карельский Дед Мороз.
