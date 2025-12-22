В Карасунском округе Краснодара вывезли мусор после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Ранее на переполненные мусорные контейнеры пожаловались жители. Прокуратура провела проверку и обнаружила избыточное накопление твердых коммунальных отходов.
«В адрес генерального директора АО “Мусороуборочная компания”, являющейся региональным оператором, внесено представление. По результатам рассмотрения представление удовлетворено, указанные нарушения устранены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.