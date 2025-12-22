В РТ на месяц закрыли кафе после отравления посетителей

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ, поводом для проверки стало обращение посетителя, у которого был диагностирован гастроэнтерит и колит. В ходе эпидемиологического расследования, проведенного Нурлатским территориальным отделом, были выявлены серьезные нарушения. Размеры и планировка производственных помещений не обеспечивали безопасность технологических процессов, а само кафе не имело необходимого оборудования. Также не были созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, а работники допускались к работе без медицинского осмотра, вакцинации и прохождения гигиенического обучения. Была нарушена процедура мойки и дезинфекции посуды, использовался инвентарь без маркировки. Обязательные мероприятия по дератизации, дезинсекции и производственному контролю также не проводились.