В РТ на месяц закрыли кафе после отравления посетителей

Суд приостановил деятельность кафе «Истара» в селе Базарные Матаки на 30 дней. Причиной стали нарушения санитарных норм, которые были выявлены после проверки.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ, поводом для проверки стало обращение посетителя, у которого был диагностирован гастроэнтерит и колит. В ходе эпидемиологического расследования, проведенного Нурлатским территориальным отделом, были выявлены серьезные нарушения. Размеры и планировка производственных помещений не обеспечивали безопасность технологических процессов, а само кафе не имело необходимого оборудования. Также не были созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, а работники допускались к работе без медицинского осмотра, вакцинации и прохождения гигиенического обучения. Была нарушена процедура мойки и дезинфекции посуды, использовался инвентарь без маркировки. Обязательные мероприятия по дератизации, дезинсекции и производственному контролю также не проводились.
Лабораторные тесты показали наличие бактерий группы кишечной палочки в готовых блюдах — плове, салатах «Винегрет» и «Летний», а также на поверхностях посуды и ручке холодильника, что действительно угрожало здоровью потребителей.
Материалы проверки были рассмотрены в суде. После этого было принято решение о закрытии заведения на месяц.