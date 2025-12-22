На улице Алябьева в Калининграде отремонтируют столетний дом с маскароном

На улице Алябьева, 29−33 в Калининграде отремонтируют фасад столетнего дома. Информация об этом опубликована в приказе регионального Минстроя о внесении изменений в краткосрочный план проведения капремонта.
Договор на ремонтные работы заключили с ООО СК «Стандарт». Специалистам предстоит разработать проектную документацию и привести в порядок фасад дома. Завершить работы необходимо к концу следующего года.
Здание построили в 1922-м в Кёнигсберге. Центральную часть дома украшает маскарон — лицо в обрамлении крыльев. Общая площадь постройки — 1 745 квадратных метров. Там проживают около 70 человек. Работы выполнят за счёт взносов на капремонт.
В 2016 году в жилом доме отремонтировали крышу. Работы выполняло ООО «ЦентрЖилСтрой» за 4,7 миллиона рублей.