На улице Алябьева в Калининграде отремонтируют столетний дом с маскароном

Здание построили в 1922-м в Кёнигсберге. Центральную часть дома украшает маскарон — лицо в обрамлении крыльев. Общая площадь постройки — 1 745 квадратных метров. Там проживают около 70 человек. Работы выполнят за счёт взносов на капремонт.