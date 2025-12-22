СМИ раскрыли количество похищенных из Лувра драгоценностей

19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. После инцидента музей начал масштабную модернизацию системы безопасности. В здании установят антивандальные ограждения, обновят систему контроля доступа, как минимум вдвое увеличат количество камер видеонаблюдения и полностью модернизируют технологическую инфраструктуру.