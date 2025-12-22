СМИ раскрыли количество похищенных из Лувра драгоценностей

Грабители похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин из Лувра при ограблении 19 октября. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.
Авторы материала отмечают, что злоумышленники увезли с собой 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин.
Уточняется, что минивэн, скутеры и автовышка, которые использовались при ограблении, выехали утром 19 октября из одного жилого дома в северном пригороде Парижа.
— Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро, — передает телеканал.
19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. После инцидента музей начал масштабную модернизацию системы безопасности. В здании установят антивандальные ограждения, обновят систему контроля доступа, как минимум вдвое увеличат количество камер видеонаблюдения и полностью модернизируют технологическую инфраструктуру.
Также стало известно, что двое неизвестных проникли в музей Последней Ставки Наполеона, расположенный в бельгийской коммуне Женап, и похитили несколько экспонатов из выставленной коллекции.