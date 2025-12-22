ИКИ РАН: Геомагнитная обстановка осложнится с понедельника из-за дыры на Солнце

С понедельника, 22 декабря на Земле обострится геомагнитная обстановка. Причина тому — начало воздействия на на нашу планету крупной корональной дыры. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«В окрестностях планеты, примерно на сутки раньше графика, начали регистрироваться признаки воздействия на Землю потока возмущенного солнечного ветра из сформированной на Солнце корональной дыры», — говорится в публикации.
Так что геомагнитный прогноз на ближайшие дни неустойчив. На Земле могут возникнуть как умеренные возмущения, так и продолжительные бури уровня около G2.
Накануне в ИКИ РАН предупредили о том, что в понедельник, 22 декабря, Землю может накрыть магнитная буря уровня G1.
До того сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров предупредил, что землян ждут годы магнитных бурь, и объяснил, почему.