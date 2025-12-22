Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИКИ РАН: Геомагнитная обстановка осложнится с понедельника из-за дыры на Солнце

Россиян предупредили о сложной геомагнитной обстановке с 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 22 декабря на Земле обострится геомагнитная обстановка. Причина тому — начало воздействия на на нашу планету крупной корональной дыры. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В окрестностях планеты, примерно на сутки раньше графика, начали регистрироваться признаки воздействия на Землю потока возмущенного солнечного ветра из сформированной на Солнце корональной дыры», — говорится в публикации.

Так что геомагнитный прогноз на ближайшие дни неустойчив. На Земле могут возникнуть как умеренные возмущения, так и продолжительные бури уровня около G2.

Накануне в ИКИ РАН предупредили о том, что в понедельник, 22 декабря, Землю может накрыть магнитная буря уровня G1.

До того сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров предупредил, что землян ждут годы магнитных бурь, и объяснил, почему.