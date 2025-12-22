Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «гареме» Джеффри Эпштейна могли быть девушки из Молдовы, однако их имена засекречены

Бывшие страны Восточного блока, такие как Албания, Молдова, Румыния, Болгария, Россия, Беларусь и Украина, определены как основные страны-источники торговли женщинами и детьми.

Источник: Комсомольская правда

В «гареме» Джеффри Эпштейна нашли и барышню из Ясс, которой бизнесмен заплатил 30 тысяч евро через Banca Transilvania в счёт неизвестных услуг.

Имя барышни засекречено американской юстицией.

Не исключают, что были и барышни из Молдовы.

В документах по делу Эпштейна говорится, что «примерно в то же время, когда Эпштейн был осужден в 2008 году, группа JPMorgan по борьбе с отмыванием денег (под руководством Лэнгфорда) подготовила “Обзор по торговле людьми”. В обзоре сообщалось, что “почти две трети женщин, которые становятся жертвами торговли людьми с целью проституции во всем мире, происходят из Восточной Европы” и “бывшие страны Восточного блока, такие как Албания, Молдова, Румыния, Болгария, Россия, Беларусь и Украина, были определены как основные страны-источники торговли женщинами и детьми”, пишет ТГ-канал “Гений Карпат”.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше