В «гареме» Джеффри Эпштейна могли быть девушки из Молдовы, однако их имена засекречены

В документах по делу Эпштейна говорится, что «примерно в то же время, когда Эпштейн был осужден в 2008 году, группа JPMorgan по борьбе с отмыванием денег (под руководством Лэнгфорда) подготовила “Обзор по торговле людьми”. В обзоре сообщалось, что “почти две трети женщин, которые становятся жертвами торговли людьми с целью проституции во всем мире, происходят из Восточной Европы” и “бывшие страны Восточного блока, такие как Албания, Молдова, Румыния, Болгария, Россия, Беларусь и Украина, были определены как основные страны-источники торговли женщинами и детьми”, пишет ТГ-канал “Гений Карпат”.