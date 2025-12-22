В Гомеле бдительные граждане вызвали ГАИ на пьяного водителя маршрутки

Опасный инцидент, поставивший под угрозу жизнь пассажиров, произошел в Гомеле, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 47-летний водитель маршрутного такси был задержан сотрудниками ГАИ в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Проведенное на месте освидетельствование показало цифру почти 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует порядка 400 граммам крепкого спиртного.
Сотрудники ГАИ подключились после звонка от бдительных граждан, которые и рассказали о нетрезвом водителе.
В итоге водителю грозит штраф 200 базовых величин (8400 рублей) и лишения прав на 5 лет.
