В Гомеле бдительные граждане вызвали ГАИ на пьяного водителя маршрутки

Опасный инцидент, поставивший под угрозу жизнь пассажиров, произошел в Гомеле, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 47-летний водитель маршрутного такси был задержан сотрудниками ГАИ в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Проведенное на месте освидетельствование показало цифру почти 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует порядка 400 граммам крепкого спиртного.